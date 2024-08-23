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Dünya
AA 23.08.2024 00:34

İsrail askerinden evini kurşunladığı Filistinliye: Evin güzeldi ama, şu an kullanılmaz halde

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, evini kurşun yağmuruna tutarak kullanılamaz hale getirdikleri Filistinliye "evin güzeldi ama şu an kullanılamaz halde, üzgünüz" dedi.

İsrail askerinden evini kurşunladığı Filistinliye: Evin güzeldi ama, şu an kullanılmaz halde

İsrail askerleri bugün Tulkerim'e düzenlediği ve 14 saat süren baskında, Ektaba ilçesinde yaşayan Ahmed Nasr isimli Filistinlinin evini kurşun yağmuruna tuttu.

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Nasr, eşi ve 3 yaşındaki ikizleriyle birlikte evde bulundukları sırada İsrail kurşunlarının hedefi olmaktan son anda kurtulduklarını belirtti.

Nasr, "Sabah evin dört bir yanından gelen kurşun sesleriyle uyandık. Yaklaşık 40 dakika boyunca eşim ve çocuklarımla birlikte yatağın altından çıkamadık. Ne oluyor? diye birkaç kez bağırdım ama nafile. Babamın evin önüne park ettiği otomobil Energa anti-tank füzesiyle vuruldu ve tamamen yandı." dedi.

İsrail askerinden evini kurşunladığı Filistinliye: Evin güzeldi ama, şu an kullanılmaz halde

Evde "aranan" bir kişi olduğunu iddia eden İsrail askerlerinin yaptıkları arama sonucu kendisi, eşi ve çocuklarından başka kimseyi bulamadığını kaydeden Nasr, şöyle devam etti:

"Evden çıktıktan sonra bir asker bana 'iki saat önce evin güzeldi ama şu an kullanılamaz halde, üzgünüz' dedi. Ne diyebilirim ki, evim kullanılamaz halde, her yer kurşunlandı, babamın otomobili yandı, İsrail askeri de bana 'üzgünüz' diyor."

İsrail ordusu sabah saatlerinde Tulkerim kampına baskın düzenlemiş, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla (İHA) bir Filistinlinin evini bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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