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Dünya
AA 09.10.2023 15:26

İsrail, Aksa Tufanı saldırısında en az 800 İsraillinin öldüğünü duyurdu

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 800'ü geçtiği açıklandı.

İsrail, Aksa Tufanı saldırısında en az 800 İsraillinin öldüğünü duyurdu

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda en az 800 İsrailli öldü.

Saldırıda 2 bin 400 İsraillinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze'de 560 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, söz konusu saldırılarda 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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