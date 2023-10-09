İsrail, Aksa Tufanı saldırısında en az 800 İsraillinin öldüğünü duyurdu

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda en az 800 İsrailli öldü.
Saldırıda 2 bin 400 İsraillinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Gazze'de 560 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bakanlık, daha önceki açıklamasında, söz konusu saldırılarda 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını bildirmişti.