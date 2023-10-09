İran'dan İsrail'e yönelik saldırıların arkasında olduğu iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Filistinli gruplarca Gazze'den düzenlenen saldırıları İran'ın planladığına ilişkin basında yer alan haberlere dair Kenani, şunları aktardı:

“Filistin kendini savunabilecek kapasitededir.İran’ın rolü konusunda yapılan bazı açıklamalar ve ithamlar, siyasi hedefler doğrultusunda İsrail’in zayıflığını ve yenilgisini görünür kılmamak için yapılmaktadır. Dikkatleri başka yere çekmek için yapılmaktadır."

İİT'ye Filistin için olağanüstü toplantı çağrısı Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerini de hatırlattı.

Bu görüşmelerde son gelişmelere `ciddi şekilde” yer verildiğin belirterek, "Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde İslam İşbirliği Teşkilatının Filistin'e yardım için olağanüstü toplantı yapmasını önerdi." dedi.