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Dünya
AA 11.01.2024 12:48

İsrail, 7 Ekim'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 810 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 5 bin 810 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail, 7 Ekim'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 810 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dünden bu yana 28 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "evlerinde veya askeri kontrol noktalarında gözaltına alınanlar ile baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve alıkonulanlar dahil" toplam gözaltı sayısının 5 bin 810'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, gözaltılar sırasında Filistinlileri darbettiği, işkence yaptığı ve tehdit ettiği aktarıldı.

Söz konusu iki kurumun yıllık raporuna göre, Aralık 2023 sonu itibarıyla İsrail'deki hapishaneler ile tutukevlerindeki Filistinlilerin sayısı 80'den fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 8 bin 800'e yükselmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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