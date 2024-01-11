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Dünya
AA 11.01.2024 12:14

NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü

NATO, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin artırılmasına devam edileceğini bildirerek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı.

NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son günlerdeki hava saldırılarının ardından büyükelçiler düzeyinde toplandı.

Müttefiklerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarındaki artışı ve Rusya'nın Kuzey Kore'den aldığı balistik füzeler ile İran'dan aldığı insansız hava araçları (İHA) kullanmasını "şiddetle" kınadığı aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme sözü verildi.

Açıklamada, bu doğrultuda müttefiklerin, NATO aracılığıyla yaklaşık 1000 adet "Patriot" hava savunma sistemi satın alacağı belirtilerek, Almanya'nın yakın zamanda Ukrayna'ya "Patriot" ve "Skynex" hava savunma sistemleri ile "Iris-T" füzesi teslim ettiği hatırlatıldı.

İngiltere'nin de Ukrayna'ya yaklaşık 200 hava savunma füzesi göndereceği anımsatılan açıklamada, toplantıda bazı müttefik ülkelerin Ukrayna'ya 2024 yılı için milyarlarca euroluk ilave hibenin ana hatlarını çizdiği aktarıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayarak, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, iki yıldır Ukrayna'yı toplu saldırılarla yıpratmaya çalışıyor ancak başarılı olamayacak. Rusya'nın zulüm kampanyası sadece Ukrayna'nın kararlılığını güçlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

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