Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti başta olmak üzere Filistinli insan hakları kuruluşları tarafından ortak hazırlanan rapora göre, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da düzenlediği operasyonlarda 304’ü çocuk, 70’i kadın olmak üzere 2 bin 330 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Raporda, gözaltına alınan Filistinlilerin bir kısmının soruşturmaya tabi tutulduktan sonra serbest bırakıldığı, bazılarının da mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandığı kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde 365’i idari tutuklu, 160’ı çocuk, 41’i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli tutuklunun bulunduğu belirtilen raporda, 2020’nin tutukluların işkenceye maruz kalma oranının yükseldiği bir yıl olduğu vurgulandı.

İsrail, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.