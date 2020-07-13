Haber Giriş: Kaynak: AA
Kenya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Kenya'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 ordu mensubu hayatını kaybetti.
The Daily Nation gazetesinin haberine göre, ülkenin Kithyoko bölgesinde helikopter kazası meydana geldi.
Bölge Polis Komiseri Karanja Muiruri, kazada 2 ordu mensubunun öldüğünü ifade etti.
Etiketler: Kenya helikopter kazasıSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:28
Son Haberler
- 16:13
- 16:11
- 16:15
- 16:12
- 15:38
Sıradaki Haber
İran İstatistik Merkezi: Koronavirüs nedeniyle 1,5 milyon kişi işsiz kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz