İsrail, 15 gündür Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'daki saldırılarını sürdürüyor

İsrail askerleri, Cibaliya beldesi ve çevre bölgelerde 12 Mayıs'ta başladıkları kara saldırılarını 15. gününde de sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçaklarının Cibaliya bölgesinde Filistinlilerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlemesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi ve yaralananlar, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in "Hulle" ailesinin evine düzenlediği saldırıda da aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ekipleri, yerle bir olan evin enkazında hayatta kalan veya kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yine Cibaliya'da İHH tarafından yaptırılmış Necmeddin Erbakan Okulu'nun çevresinde bir eve düzenlenen saldırıda 3 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

İsrail sivillerin yaşadığı evleri hedef alıyor

Bölgede düzenlenen saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli evlerinden ayrılarak sığınma merkezlerine gitti.

Askerler, Cibaliya'da çok sayıda evi havaya uçurdu. Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin saldırılar sonucu bölgeye ulaşımının zor olması nedeniyle ölü sayısı henüz belirlenemiyor.

İsrail ordusu, çok sayıda Filistinlinin evini de kasıtlı olarak ateşe verdi.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine, İsrail ordusunun kara saldırılarına başlamasından bu yana sivillerin yaşadığı evleri hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün yaptığı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenledikleri operasyonda pusuya düşürülen İsrail askerlerinden yeni esirler aldıklarını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniey Hagari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, askerlerin esir alındığına ilişkin açıklamanın doğru olmadığını iddia etmişti.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı'nda ve civar bölgelerde kara saldırıları başlatmıştı. İsrail ordusunun, 15 Mayıs'ta güçlü direnişle karşı karşıya kalmasının ardından ise bu kara operasyonunun genişletildiği duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.