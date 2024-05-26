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Dünya
AA 26.05.2024 20:06

Doha-Dublin seferini yapan uçak türbülansa girdi: 12 yaralı

Katar'ın başkenti Doha'dan İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden Katar Hava Yolları'na ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Doha-Dublin seferini yapan uçak türbülansa girdi: 12 yaralı
[Temsili fotoğraf: AA]

Dublin Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Doha'dan Dublin'e uçan "QR017" sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesinin ardından 6 yolcu ve 6 kabin memuru yaralandı.

Uçağın olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunmak için acil durum ekipleri tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamayta göre, yaralılardan 8'i hastaneye kaldırıldı.

Katar Hava Yolları'nın olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bazı yolcu ve görevlilerin uçuş esnasında hafif şekilde yaralandığı ve tıbbi yardım aldığı aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

Türbülansa giren Singapur uçağında da 1 kişi ölmüştü

Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak, 21 Mayıs'ta şiddetli türbülansa girmişti. Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.

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