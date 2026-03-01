Açık 4.7ºC Ankara
Al Jazeera 01.03.2026 20:04

İsrail 100 bin yedek askeri göreve çağırıyor

İsrail ordusu, İran'a yönelik operasyon kapsamında yaklaşık 100 bin yedek askeri göreve çağıracağını açıkladı.

İsrail 100 bin yedek askeri göreve çağırıyor

Ordudan yapılan açıklamada, ABD ile koordineli şekilde yürütülen ve "Kükreyen Aslan" adı verilen saldırı çerçevesinde, yaklaşık 100 bin yedek askerin göreve çağrılması için hazırlık yapıldığı ve çeşitli cephelerde hazırlık seviyesinin artırıldığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin aktardığı bilgilere göre, halihazırda en az 50 bin yedek asker görev yapıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.

İsrail İran ABD
