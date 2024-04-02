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Dünya
AA 02.04.2024 10:55

İspanyol şef Jose Andres: İsrail hükümetinin bu ayrımsız cinayetleri durdurulmalı

İsrail ordusunun Gazze'de hedef aldığı sivil araçta bulunan ve saldırıda hayatını kaybeden 7 kişinin bağlı olduğu ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) Kurucusu İspanyol şef Jose Andres, uluslararası topluma "İsrail'in bu ayrımsız cinayetlerini durdurması" çağrısı yaptı.

İspanyol şef Jose Andres: İsrail hükümetinin bu ayrımsız cinayetleri durdurulmalı
[Fotograf: AA]

Dünyaca ünlü İspanyol Andres, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısında öldürülen 7 kişi için "yas tuttuklarını, kalplerinin yaralandığını" belirterek, "Bunlar insanlar...melekler...Ukrayna'da, Gazze'de, Türkiye'de, Fas'ta, Bahamalar'da, Endonezya'da birlikte görev yaptım. Onlar meçhul değiller… İsimsiz değiller." diye yazdı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "İsrail hükümetinin bu ayrımsız cinayetlerinin durdurulması gerekiyor." ifadesini kullanan Andres, şöyle devam etti:

"İsrail hükümetinin, insani yardımları kısıtlamayı, sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürmeyi, gıdayı silah olarak kullanmayı bırakması gerekiyor. Artık masum canlar yitirilmesin. Barış ortak insanlığımızla başlar. Artık başlaması gerekiyor."

Yardım kuruluşu WCK, "Bu bir trajedi." dediği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu oldukları belirtilmişti. Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedilmişti.

Uluslararası yardım kuruluşu, "İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'taki ambara 100 tonluk gıda yardımının bırakılmasının ardından çalışanlarının bulunduğu 2 zırhlı aracın hedef alındığını" duyurmuştu.

Örgüt, saldırının ardından bölgedeki faaliyetlerini durdurdu.

Kar amacı gütmeyen WCK, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'de kurduğu mutfaklarda depremzedelere sıcak yemek sunmuştu.

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