İspanyol paralı asker İsrail için savaşıyor: Bana iyi para ödüyorlar

İsrail, Gazze'de katliamlarına devam ediyor, gidecek yeri olmayan Filistinlilerin sığındığı yerleri ayrım gözetmeksizin bombalıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışma sertleşirken İsrail paralı asker çalıştırmaya devam ediyor.

Aylık 15 bin euro kazanıyor

İspanyol gazetesi El Mundo, Rusya Ukrayna savaşında cephede olan ve öldüğü sanılan bir paralı askerle röportaj yaptı.

Bu askerlerden biri İspanyol Pedro Díaz Flores Corrales.

Asker, cephede iyi koşullarda olduğunu anlattı. Çok iyi para aldığını belirten Corrales, aylık 15 bin euro kazanıyorum dedi:

"Ben de ekonomi için, para için geldim. Çok iyi para veriyorlar, iyi ekipman sunuyorlar ve iş sakin. Tamamlayıcı görevler bir yana, haftalık 3 bin 900 euro"

İspanyol paralı asker kendisinin Golan tepelerinde olduğunu söyledi; "Biz yalnızca silah konvoylarına veya Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail silahlı birliklerine güvenlik desteği sağlıyoruz. Hamas'la doğrudan savaşıyoruz, operasyonlara da katılmıyoruz"

Paralı asker bölgede kendisi gibi çok fazla paralı asker bulunduğunu dile getirerek, "Gazze ve Ürdün sınırlarındaki kontrol noktalarının güvenliğinden biz sorumluyuz" dedi.

Rusya geçtiğimiz aylarda paralı asker Corrales'in öldürülmesi için 10 bin dolar teklif etmişti. Askerin adı bir reklam sitesinde ölüm ilanı şeklinde yer aldı.