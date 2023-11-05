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Dünya
AA 05.11.2023 06:01

Batı Şeria'da İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece baskınlar düzenleyen İsrail askerleri ile direnişçi Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Batı Şeria'da İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı
[Fotoğraf: AP Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, işgal güçleri, Ramallah, Cenin, Nablus ve Selfit kentlerine gece baskınlar düzenledi.

Selifit'in batısındaki Beni Hassan beldesinde İsrail güçleri ile girişlerine engel olmak isteyen Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere ateş açtı, zehirli gaz bombaları fırlattı. Olaylarda bir Filistinli yaralandı, onlarcası da gazdan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Ramallah'ın Bilayn ve Abud köylerine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere iki Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da Cenin kentinin Hay Şarki ve el-Merah mahallerinde, arama yapmak üzere evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin mukavemetiyle karşılaştı. Hay Şarki Mahallesi'ndeki bir eve giren İsrail askerleri, daha önce tutuklu olup serbest kalan Muhammed Şihab es-Sanuri'yi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde bir Filistinli ile Yabed beldesinde ateş açtıkları aracın içindeki bir genci gözaltına aldı.

Nablus kentinde ise İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinli genç yaralandı. Kentin doğu bölgesinde meydana gelen olayların ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni yaklaşık bir aydır gece gündüz bombalarken, Batı Şeria'nın tüm bölgelerine baskınlar düzenlemeyi sürdürüyor.

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Filistin - İsrail Çatışması
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