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Dünya
AA 05.11.2023 05:06

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir evde toplanan askerleri hedef aldığını duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin, İsrail'in kuzeyinde işgalcilere ait evde bir araya gelen İsrail askerlerini vurduğu bildirildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir evde toplanan askerleri hedef aldığını duyurdu

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin öldürülmesine karşılık operasyonlar yapıldığını duyurdu.

İsrail'in kuzeyinde bir Yahudi yerleşim yerindeki evde toplanan İsrail askerlerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, operasyonun başarılı olduğu belirtildi.

Öte yandan, Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lebbune ve sınır bölgelerini 155 milimetrelik mermilerle vurdu ve saldırılar sırasındaki patlamalar Sur kentinden duyuldu.

İsrail ordusu, cumartesi akşamı, Lübnan'ın güneyindeki aralarında el-Vezzani, Tayr Hafra, el-Cebin, Şema'nın da olduğu bazı bölgeleri vurmuştu.

Ayrıca, İsrail Ordu Sözcüsü, yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait askeri bazı altyapıların savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirmişti.

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Filistin - İsrail Çatışması Hizbullah Lübnan
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