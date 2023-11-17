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Dünya
AA 17.11.2023 13:15

İspanya'ya 1 Ocak-15 Kasım'da gelen düzensiz göçmen sayısı 46 bin 862 ile en yüksek seviyeye ulaştı

İspanya'ya 1 Ocak-15 Kasım 2023'te gelen düzensiz göçmen sayısı 46 bin 862 ile şu ana kadarki en üst seviyeye yükseldi.

İspanya'ya 1 Ocak-15 Kasım'da gelen düzensiz göçmen sayısı 46 bin 862 ile en yüksek seviyeye ulaştı

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülkeye geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 62 artışla 46 bin 862 düzensiz göçmen giriş yaptı.

Bunların, 45 bin 707 kişi ile büyük çoğunluğunu Kuzey Afrika kıyılarından deniz yoluyla gelenler oluşturdu.

Düzensiz göçte son yıllarda en çok kullanılan güzergah İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na, 1 Ocak-15 Kasım'da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 118'lik artışla 32 bin 436 düzensiz göçmen ulaştı.

Gerek İspanya genelinde gerekse Kanarya Adaları'nda bu zamana kadar kayıtlara geçen ve 2006'da kırılan kimliksiz ülkeye giriş yapan en yüksek düzensiz göçmen sayısındaki rekor, yılın bitmesine 45 gün kalmasına rağmen 2023'te kırıldı.

İçişleri Bakanlığının kayıtlarının açıklamasından sonra 16 ve 17 Kasım'da, üç tekneyle toplam 50 düzensiz göçmenin daha geldiği Kanarya Adaları'nda özerk yönetim hükümeti, acil yardım çağrıları yapıyor.

İspanya'ya kara yoluyla düzensiz göçmenler Fas sınırındaki Ceuta ve Melilla özerk kentlerinden geliyor.

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