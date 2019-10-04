Dünya
İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı Ukrayna’da düştü04 Ekim 2019 Cuma 11:36 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 12:32
İspanya’nın Vigo kentinden İstanbul’a gelen Antonov-12 tipi kargo uçağı Ukrayna'da acil iniş sırasında düştü, 5 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Açıklama Ukrayna Altyapı Bakanı'ndan yapıldı.
Açıklamaya göre, İspanya’dan İstanbul’a gelen kargo uçağı yakıtı bittiği için Ukrayna'nın Lviv Havalimanı'nda inişe geçti. Kargo uçağı acil iniş sırasında düştü.
[Fotoğraf: Reuters]
8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı kurtuldu. Ölen ve yaralananların kimlikleri henüz açıklanmadı.
[Fotoğraf: Reuters]
Uçağın düşüş sebebi araştırılıyor.
Kaynak: Reuters, AA