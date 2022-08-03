Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 08:15Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
İspanya'da yüksek sıcaklık zeytinyağı üretimini tehdit ediyor
İspanya Tarım Bakanı Luis Planas, sıcak hava dalgası ile yağışlardaki azalmanın ülkedeki zeytinyağı üretimini tehdit ettiğini açıkladı.
Bakan Planas, gelecek haftalarda sıcaklık düşüşü veya yağışın olmaması durumunda zeytin hasadının önceki yıllara göre ciddi seviyede düşeceğini belirtti.
Planas, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Zeytin sektörü, yağ üretimi konusunda endişeli." ifadesini kullandı.
Luis Planas, üretimdeki düşüşle birlikte Ukrayna'dan ayçiçek yağı tedarikinin azalması halinde bitkisel yağ fiyatlarının yüksek seyredeceğine dikkat çekti.
İspanya'nın güneyindeki Jaen'de zeytinyağı fiyatları, bir önceki hasat dönemine göre haziranda yüzde 8,3'lük artış göstermişti.
Etiketler: İspanya
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