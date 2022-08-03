Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 07:50Son Güncelleme: Kaynak: The Independent
İngiltere'de yüzücüye köpekbalığı saldırısı
[Temsili fotoğraf: AA]
İngiltere'de köpekbalığı saldırısına uğrayan bir yüzücü, bacağından yaralandı.
Olay, Cornwall'ın Penzance bölgesi açıklarında bir şirket tarafından düzenlenen mavi köpekbalığı turu esnasında yaşandı.
Sahil güvenlik ekibi, bacağından yaralanan yüzücüyü sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Köpekbalığı saldırısına uğrayan yüzücü, olayı "çok korkutucu" diye niteledi.
Tur şirketi, konuya ilişkin açıklamasında, yüzücüye ilk yardımın yapılması için acil durum planının derhal yürürlüğe konulduğunu duyurdu.
İngiltere açıklarında köpekbalığı saldırılarının nadiren görüldüğü belirtiliyor.
Etiketler: İngiltere
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