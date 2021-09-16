İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısının 100'e düştüğü belirlendi.

Ülkede haziran sonundan bu yana ilk defa yeni vakalarda bu kadar düşüş kaydedildi.

İspanya'da son 1 günde COVID-19'dan 101 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 75 yeni vaka tespit edildi.

Buna göre ülkede salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 85 bin 739'a, vaka sayıları da 4 milyon 926 bin 324 kişiye ulaştı.

Aşılama süreci

Diğer yandan İspanya'da COVID-19 aşılama süreci tamamlananların sayısının ülke nüfusunun yüzde 75,2'sine (35 milyon 688 bin 441 kişi) ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da vaka sayılarındaki azalmayla birlikte Madrid gibi bazı özerk yönetimlerde gelecek haftadan itibaren önlemlerin de gevşetileceği duyuruldu.