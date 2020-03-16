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İspanya'da vaka sayısı 9 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bini geçti.
İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 309 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Bu arada Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya yeni tip koronavirüs teşhisi konulduğu aktarıldı.
İspanya'da Bask ve Galisya özerk yönetimlerinde 5 Nisan'da yapılması planlanan erken yerel parlamento seçimleri de ertelendi.
Etiketler: İspanya koronavirüsSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 18:29
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