Avrupa ülkeleri koronavirüs ile mücadelede çok sıkı önlemler aldılar. Ancak İngiltere önlemler konusunda istisna oldu.

"Virüs yayılsın, bağışıklık güçlensin" yöntemi planlanıyor

İngiliz yönetimi diğer ülkelerinden farklı bir yol izliyor. "Geciktirme politikası" adı verilen yöntemle koronavirüsün zaman içinde nüfusun büyük kısmına bulaşması ve halkın "sürü bağışıklığı" geliştirmesi planlanıyor. Bununla halkın virüse bağışıklık geliştirmesi umuluyor.

Hükümete göre virüsün yayılmasını engelleyen ülkelerde halk böylesi bir bağışıklığa sahip olmayacak. Hükümetin İngiltere'de odaklandığı nokta, virüsün tüm halka bir anda değil yavaşça bulaşması, böylece sağlık hizmetlerinde bir anda yüklenme yaşanmaması.

Ancak bu yönteme tepkiler de var. Bunun, umulanın tersine bir sonuç verebileceği belirtilerek, hükümetin salgına yaklaşımı eleştiriliyor. Daha fazla ölüme yol açabileceği endişesi dile getiriliyor.

Sağlık sisteminin tartışmalı olduğu Birleşik Krallık'ta sürü bağışıklık yöntemi, uzmanlar ve halkın büyük kısmı tarafından kabul görmedi. Genel görüşe göre bu plan karantinaya kıyasla daha fazla ölüme yol açacak.

70 yaş üstündekilerin evde kalması sağlanacak, uymayana ceza verilecek

Hükümetin eleştirilere karşı yeni önlemler geliştiriyor. Buna göre 70 yaş üstü İngilizlerin evde kalması sağlanacak. Bu izolasyon 4 ay sürebilir. İzolasyonu kabul etmeyenler bin pound para cezası ve hapis cezasına çarptırılabilecek.

İngiliz medyasına göre Başbakan Boris Johnson, solunum cihazlarının yetersiz kalması durumunda ordu tedarikçilerinden, otomobil ve silah fabrikalarından hastanelerde kullanılmak üzere solum cihazı üretmelerini talep edecek.

Guardian Gazetesi: Salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir

İngiliz Guardian Gazetesi Kamu Sağlığı Birimi'nin hazırladığı belgeye ulaştı. Buna göre, halkın 5'te 4'üne virüs bulaşması bekleniyor. Salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir ve 7 milyon dokuz yüz bin kişi hastanelere yatırılabilir.