Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya'da tren kazası: 155 yaralı
[Fotograf: Reuters]
İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bir tren istasyonunda iki banliyö treninin çarpışması sonucu 155 kişi hafif şekilde yaralandı.
İspanya'da Katalonya'daki Acil Servis Sisteminin verdiği bilgilerde, Montcada i Reixac İstasyonu'nda, yerel saatle 07.50'de (TSİ 09.50) aynı yöne giden iki trenin çarpıştığı ve 155 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.
Sivil Koruma Kurumunun, kazadan ötürü tren istasyonunda alarm verdiği bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi, yaralıların çoğunun tedavisinin ayakta yapıldı ve 3 kişi hastaneye gönderildi.
Trenlerdeki tüm yolcuların çıkarıldığı, kazanın yolcular arasında paniğe yol açtığı kaydedildi.
Kaza sebebiyle R4, R7, R12 banliyö tren hatlarında ulaşıma bir süreliğine ara verildiği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: İspanya
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