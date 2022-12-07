Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
[Fotograf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, gündemdeki bir dizi güncel konular ile petrol piyasalarındaki gelişmeler ele alındı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen çalışmaların olumlu yönde değerlendirildiği görüşmede, OPEC+ çalışmalarının küresel petrol piyasasında istikrar sağladığı vurgulandı.
Görüşmede, bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama girişimlerinin yanı sıra başta lojistik ve enerji olmak üzere ekonomik alandaki işbirlikleri de istişare edildi.
Etiketler: OPEC Rusya Vladimir Putin Birleşik Arap Emirlikleri
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