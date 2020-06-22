COVID-19'da geçmişe dönük verileri yenilemeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 28 bin 323 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün bir artırarak 28 bin 324 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda son 7 günde 21 olan COVID-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğu, Madrid ve Castilla y Leon özerk yönetimlerinde görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 125 artan vaka sayısının, toplamda 246 bin 504'e yükseldiği bilgisi verildi.

İkinci dalga görülen yerlerde tedbirler artırıldı

Öte yandan COVID-19'a karşı mücadelede ülke genelinde "yeni normal" süreci başlasa da salgında ikinci dalga görülen yerlerde tedbirler tekrar artırıldı.

Ülkenin doğusundaki Aragon özerk bölgesinin Huesca kentindeki üç küçük yerleşim yerinde COVID-19 vakalarında ikinci dalganın tespit edildiği açıklandı.

Bu zamana kadar ikinci dalga görülen 36 yerde kontrolün sağlandığını söyleyen Sağlık Bakanı Salvador İlla, şu andaki en büyük endişesinin Aragon'daki vakalar olduğunu kaydetti.

Buralarda restoranların yüzde 50 havuzların üçte bir kapasiteye geri döndüğü, serbest dolaşımın mecbur olmadıkça yapılmamasının tavsiye edildiği bildirildi.

Barcelona'da 6 plaj kapatıldı

Güneydoğudaki Murcia bölgesinde, Bolivya'dan gelen 3 kişide çıkan COVID-19'un şimdiye kadar 16 kişiye bulaştığının tespit edildiği, 60 kişinin de tedbir için karantinaya alındığı açıklandı.

Barcelona'da ise sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve kalabalığın tespit edildiği 6 plajın pazar günü öğleden sonra yerel güvenlik yetkilileri tarafından kapatıldığı açıklandı.

Plajlara kalabalıkları tespit eden sensörler yerleştiren Barcelona Belediyesi, yüzde 60'a kadar doluluk oranına müsaade ederken, bunun üzerine çıkılması halinde müdahale ediyor.