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Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki vaka sayısı 97 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 97 bin 302'ye yükseldi.
Ülkede Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 621 kişide COVID-19 tespit edildi. Bugüne kadar toplam 1 milyon 326 bin 60 test yapıldı.
Bu testlerden 97 bin 302'si pozitif çıktı. COVID-19 vakalarından 51 bin 608'i iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1930 oldu.
En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: koronavirüs Güney Afrika CumhuriyetiSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 19:26
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