California'daki Route 91 otoyolu üzerinde bir otomobil, motosikletli bir sürücüye çarptıktan sonra tamponuna takılan motosikletle yola devam etti.

Otoyoldaki tehlikeli yolculuk, William Ross isimli diğer bir sürücü tarafından kayda alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Ross, “Motosiklete çarpan araç hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otoyolda yangın çıkmaması büyük bir mucize." dedi.

California Otoban Devriyesi olayla ilgili soruşturma başlattı.