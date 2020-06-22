Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD’de otoyolda tehlikeli yolculuk
ABD’nin California eyaletinde bir otomobil, motosikletli bir sürücüye çarptıktan sonra tamponuna takılan motosikletle kilometrelerce yol yaptı.
California'daki Route 91 otoyolu üzerinde bir otomobil, motosikletli bir sürücüye çarptıktan sonra tamponuna takılan motosikletle yola devam etti.
Otoyoldaki tehlikeli yolculuk, William Ross isimli diğer bir sürücü tarafından kayda alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Ross, “Motosiklete çarpan araç hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otoyolda yangın çıkmaması büyük bir mucize." dedi.
California Otoban Devriyesi olayla ilgili soruşturma başlattı.
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