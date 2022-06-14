Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İspanya'da sıcak hava dalgası: Termometreler 40'ı gösterdi
[Fotoğraf: AP Arşiv]
İspanya'da da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Ülkede son 40 yılın en yüksek sıcaklıkları görülüyor.
İspanya'da aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor.
Son 40 yılın en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü ülkede, termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.
Sıcaktan bunalanlar, serinlemek için fıskiyelere koştu. Yetkililer, Sahra Çölü'nden taşınan kum ve toz nedeniyle sıcak hava dalgasının etkilerinin kötüleşebileceği uyarısını yaptı.
Etiketler: İspanya Hava Sıcaklıkları
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