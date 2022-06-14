İspanya'da aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor.



Son 40 yılın en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü ülkede, termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.



Sıcaktan bunalanlar, serinlemek için fıskiyelere koştu. Yetkililer, Sahra Çölü'nden taşınan kum ve toz nedeniyle sıcak hava dalgasının etkilerinin kötüleşebileceği uyarısını yaptı.