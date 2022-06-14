BM'nin Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan WFP Sözcüsü Tomson Phiri, Güney Sudan'da yardım ulaştırılması planlanan ve şiddetli gıda güvensizliği altındaki kişilerin en az üçte birinin gıdasız kalacağını vurguladı.

Phiri, "Gıda yardımının durdurulması kararı, Güney Sudan'da şimdiye kadar hiç görülmemiş açlığın yaşandığı yılın ardından alınmaktadır. Verimsiz geçen yağmur mevsimi, iç çatışmalar ve Ukrayna krizinin sebep olduğu gıda fiyat artışından ötürü ülke nüfusunun en az yüzde 60'ı, şiddetli gıda güvensizliğiyle boğuşmaktadır" dedi.

Phiri, "2021'de gıda tedariklerini yarıya indirmek ve ihtiyaç sahibi ailelere daha az yiyecek dağıtmak gibi yollara başvuruldu" bilgisini paylaştı.

Phiri, gıda yardımının bitmesiyle ülkede 178 bin civarında öğrencinin günlük beslenmesini alamayacağını ifade etti.

Güney Sudan'da gıda yardımının acilen devam etmesi gerektiğini vurgulayan Phiri, "WFP, gıda güvensizliği altındaki 6 milyona yakın kişiye yardım ulaştırabilmek için bu yıl içinde 426 milyon dolara ihtiyaç duymaktadır" şeklinde konuştu.