San Fermin festivali, İspanya'nın Pamplona kentinde başladı. Festivalin en dikkat çeken etkinliği ise boğa koşusu oldu.

6 kızgın boğa kovaladı, yüzlerce kişi dar sokaklarda kaçıştı.

Kırmızı ve beyaz tişörtlerini giyenler, kendilerini boğaların önüne atıp yüzlerce metre koştu.

Bazıları kızgın boğaların boynuzlarından kaçamadı. 2 günde 9 kişi yaralandı.

850 metrelik parkurdaki koşu yaklaşık 2 buçuk dakika sürdü.

Parkur boğa güreşlerinin yapıldığı arenada son buldu. Koşu sonrası ise boğa güreşleri başladı.

Festival her sene hayvanseverler tarafından protesto ediliyor.

Kaynak: Reuters