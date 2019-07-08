San Fermin festivali, İspanya'nın Pamplona kentinde başladı. Festivalin en dikkat çeken etkinliği ise boğa koşusu oldu.
6 kızgın boğa kovaladı, yüzlerce kişi dar sokaklarda kaçıştı.
Kırmızı ve beyaz tişörtlerini giyenler, kendilerini boğaların önüne atıp yüzlerce metre koştu.
Bazıları kızgın boğaların boynuzlarından kaçamadı. 2 günde 9 kişi yaralandı.
850 metrelik parkurdaki koşu yaklaşık 2 buçuk dakika sürdü.
Parkur boğa güreşlerinin yapıldığı arenada son buldu. Koşu sonrası ise boğa güreşleri başladı.
Festival her sene hayvanseverler tarafından protesto ediliyor.
Kaynak: Reuters