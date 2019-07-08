Bilgisayar korsanları, British Airways müşterilerinin bilgilerini çaldı, yarım milyon müşterisi mağdur olan İngiliz havayolu devi milyonlarca sterlin kaybetti.

Şirketin internet sitesi ve cep telefonu uygulaması bilgisayar korsanları tarafından hack'lenince, binlerce müşterinin kişisel bilgileri çalındı.

İngiltere Enformasyon Komisyonu ise affetmedi.

"Yasa açık, kişisel verilere sahipseniz onu korumakla yükümlüsünüz" dedi,.

Uygulamalardaki güvenlik açığı nedeniyle, British Airways'e 183 milyon sterlin, yani 1 milyon 314 bin lira ceza kesildi.

British Airways yöneticisi Alex Cruz, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Duruma derhal müdahale edildiğini belirtse de, savunması rekor cezanın önüne geçemedi.

Şirket cezaya itiraz etmeye hazırlanıyor.

Kaynak: TRT Haber