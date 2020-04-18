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İspanya'da ölü sayısı 20 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e çıktı.
İspanya'da COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e çıktı.
Ülke genelinde vaka sayısı, 191 bin 726'ya ulaştı.
Dünya genelinde ise vaka sayısı 2 milyon 259 bin 317'ye, ölü sayısı ise 154 bin 694'e ulaştı.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı koronavirüs İspanyaSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 14:25
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