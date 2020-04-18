İspanya'da COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e çıktı.

Ülke genelinde vaka sayısı, 191 bin 726'ya ulaştı.

Dünya genelinde ise vaka sayısı 2 milyon 259 bin 317'ye, ölü sayısı ise 154 bin 694'e ulaştı.