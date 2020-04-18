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Afganistan'da COVID-19 vaka sayısı 933'e yükseldi
Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 933'e yükselirken, ölü sayısı 33 oldu.
Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.
Daha önce 784 olarak açıklanan COVID-19 vaka sayısının 933'e çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 112 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.
Mayar, COVID-19'un Afganistan'ın tüm bölgelerine yayıldığını bu nedenle birçok kente giriş çıkışların da yasaklandığını vurguladı.
COVID-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.
Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.
Etiketler: afgnaistan koronavirüs covidSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 13:32
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