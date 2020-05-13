İspanya Sağlık Bakanlığı, salgında olası bir ikinci dalgaya sebep olabilecek unsurları önlemek amacıyla bazı tedbirler açıkladı.

Bakanlık, "yoğunluğu önleyici ticari faaliyetlere kısıtlama" adı altında yayımladığı genelgede, mağaza içinde kalabalıklara ya da dışında uzun kuyruklara yol açabilecek büyük indirim kampanyası gibi ticari promosyonların yapılmasına yasak getirdi.

Söz konusu yasağın, internet üzerinden ürün satışlarını kapsamayacağı bildirildi.

Ticari dernekler tepki gösterdi

Diğer yandan ticari dernekler tarafından yapılan açıklamada, indirime internette müsaade verilip, mağazalarda izin verilmemesiyle ilgili alınan karar eleştirildi.

Açıklamada, "Böyle bir uygulama haksız rekabete ve ülkedeki binlerce küçük işletmenin kapanmasına neden olur." ifadesi kullanıldı.

COVID-19 sebebiyle şimdiye kadar 27 bin 104 kişinin öldüğü İspanya'da hükümet, salgının ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için belirlediği kademeli normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta ülkenin yarısında ikinci aşamaya geçildiğini açıklamıştı.