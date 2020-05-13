Airbus açıklamasına göre, 10 milyonlarca euro değerinde olduğu tahmin edilen ve 4 yıllık iş birliğini içeren anlaşma, Avrupa Savunma Ajansı (EDA) tarafından sunuldu.

"AB SatCom Market" adlı sözleşme, AB üye devletlerinin uydu haberleşme ihtiyaçlarını merkezileştirmelerine imkan sağlayacak.

Bunun sonucunda, Avrupa’dan 20 Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere katkıda bulunan 32 üye, EDA aracılığıyla uydu çözümleri ve hizmetlerine hızlı ve verimli bir şekilde erişebilecek.

Diğer yandan, ‘AB SatCom Market’ sözleşmesi, uydu haberleşme (C, Ku, Ka ve L frekans bantlarında), terminallerin satışı ve kiralanmasının yanı sıra, özellikle AB dışındaki operasyonlarda ‘anahtar teslim çözümler’ sunulmasını kapsıyor.

Bu anlaşma için Airbus, haberleşme terminallerinden bazılarını ve özellikle L ve Ku bant hizmetlerini tedarik edecek olan Marlink ile bir araya geldi.

Airbus Savunma ve Uzay Genel Müdürü Dirk Hoke, anlaşma için, "Bu uydu haberleşme programı ile Airbus, hem Avrupa savunma sanayisi için ortak yeteneklerin kurulmasına hem de sivil ve askeri barış koruma misyonlarına katkı sağlayacak." dedi.