Nijerya Ordu Sözcü Vekili Musa Sagir, operasyonun Borno eyaletine bağlı Muktu köyünde düzenlendiğini açıkladı.

Sagir, operasyonda Boko Haram'ın kaçırdığı 34 kadın ve 38 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

18 teröristin öldürüldüğünü ve çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını söyleyen Sagir, 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını ifade etti.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden o ldu.