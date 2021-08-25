İspanya Sağlık Bakanlığı’nın güncellediği verilere göre, salgında son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 72 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Böylece ülkede COVID-19 kaynaklı günlük can kaybı sayıları 11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Salgın kaynaklı ölümlerin son 7 günde en fazla Endülüs bölgesinde görülmesi dikkati çekti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bine yaklaştı

Ülkede salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bin 527'ye çıkarken, vaka sayısı da 4 milyon 804 bin 424'e ulaştı.

Diğer yandan son 14 gün esas alınarak açıklanan her 100 bin kişide tespit edilen ve dün 317 olan vaka sayısının, 305'e gerilediği kaydedildi.

İspanya'da COVID-19 hastalarının hastanelerdeki doluluk oranı ortalaması yüzde 6,79'a düşerken, yoğun bakım bölümlerinde bu oranın yüzde 19 olduğu ifade edildi.

Nüfusun yüzde 66,7'si aşılandı

Bakanlık ayrıca, COVID-19 aşılama süreci tamamlananların sayısının 31 milyon 653 bin 643'e nüfusun yüzde 66,7'si çıktığını duyurdu.