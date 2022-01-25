Başbakan Pedro Sanchez ile Piskoposlar Konferansı (CEE) Başkanı Kardinal Juan Jose Omella arasında yapılan görüşme sonrasında Katolik Kilisesine ait taşınmazlardan bazılarının devlete iadesiyle ilgili anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Kilise, muhafazakar sağ görüşlü Halk Partisinin eski lideri Jose Maria Aznar'ın başbakanlık döneminde (1996-2004) çıkartılan kanun hükmündeki kararnameyi kullanarak 1998-2015 yılları arasında İspanya'daki 34 bin 961 taşınmazı kendi siciline kaydettirmişti.

Mevcut sol hükümetin bazı yasal değişiklikler yaparak konuyu gündeme getirmesinin ardından yürütülen müzakereler sonunda CEE, aralarında konut, çiftlik, okul ve mezarlığın da olduğu toplam 965 taşınmaz malı devlete iade etmeyi kabul etti.

Kurtuba Ulu Camii dahil edilmedi

Katolik Kilisesine bağlı taşınmazlar arasında yer alan ve 2006 yılında kayıt altına alınan Kurtuba Ulu Cami'nin ise bu müzakerelerin dışında bırakıldı.

Kilise, 3'üncü bir şahsa ait olduğunu düşündüğü veya üzerindeki sahipliğinin farkında olmadığı gayrimenkulleri iade edecek.

[Kurtuba Ulu Camii | Fotoğraf: AA]

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve İspanya'nın en çok turist çeken mimarilerinden biri olan, Endülüs Emevileri döneminden kalma Kurtuba Ulu Cami'nin (786-988 yılları arasında yapıldı) Katolik Kilisesine ait olması uzun süredir tartışma konusu oluyor.

Günümüzde Kurtuba Cami-Katedrali adıyla bilinen tarihi yapı turistik ziyaretlere ve sadece Katoliklerin dini ibadetine açık tutulurken, mülkiyet hakkı için Kurtuba Belediyesi, İspanyol hükümeti ve bölgedeki İslam toplumunun girişimleri sonuç vermiyor.