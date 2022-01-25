İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, müzakerelerde ilerlemenin yeterince hızlı olmadığına işaret etti.

İngiltere'nin müttefikleriyle yakın şekilde çalışmaya devam ettiğini kaydeden Truss, "Ancak müzakereler tehlikeli bir çıkmaza giriyor. İran, şimdi bir anlaşma yapma veya bunun çöküşünden sorumlu olma arasında seçim yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Anlaşma çökerse tüm seçenekler masada olacak"

İngiliz Dışişleri Bakanı, nükleer anlaşmanın çökmesi durumunda, tüm seçeneklerin masada olacağını kaydetti.

İran, 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak amacıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin ile müzakere yürütüyor.

ABD ise görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.