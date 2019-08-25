Dünya
İspanya’da helikopterle uçak çarpıştı: 7 ölü
25 Ağustos 2019 Pazar 16:46 - Son Güncelleme 25 Ağustos 2019 Pazar 20:54
Mallorca Adası’nda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
Balear Adaları Bölgesel Yönetimi'nin Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre, kaza yerel saatle 13.35’te meydana geldi.
Kazada helikopterde bulunan 2'si çocuk 5 kişi ile hafif uçaktaki 2 kişi öldü.
Acil servis görevlileri kaza sonrası bölgeye intikal etti.
Kaynak: AP
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