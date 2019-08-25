Cox's Bazar Emniyet Müdürü A.B.M. Masud Hossain, yaklaşık 50 bin Arakanlının, kaldıkları kamplarda sakin bir protesto yürüyüşü düzenlediğini belirtti.

Kutupalong mülteci kampındaki Arakanlılar, yürüyüşleri sırasında "Bir daha asla! Arakan Soykırım Anma Günü", "Vatandaşlığımız geri verin!" yazı pankartlar taşıdı.

Myanmar'da ordu ve Budist milislerin saldırılarında ölen Arakanlı Müslümanlar yürüyüş sırasında yapılan duaya katılanların çoğu hıçkırıklarla ağladı.

Gösterinin organizatörlerinden Muhib Ullah, dünyaya haklarını, vatandaşlıklarını, evlerini ve topraklarını geri istediklerini anlatmaya çalıştıklarını belirtti. Ullah, "Myanmar bizim vatanımız, biz Arakanlıyız." dedi.

Arakanlı Müslümanlar'ın ülkelerine geri dönüşü

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar'daki zulümden kaçan 900 bin Arakanlı Müslüman'ın Ağustos 2017'den bu yana Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşadığını açıklamış, bu insanların bir an önce ülkeye dönüşü için Myanmar yönetimine gerekli koşulları sağlaması çağrısı yapmıştı.

Merkezi Avustralya'da bulunan düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) tarafından Aralık 2018 ile Haziran 2019 arasında en son uydu görüntülerine dayanılarak oluşturulan raporda, Myanmar hükümetinin mültecilerin dönüşü için yaptığı hazırlıkların yeterli olmadığı belirtilmişti.

Geçen yıl kasım ayında, 2 bin civarında Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'a dönüş planı, Birleşmiş Milletler (BM) koruması olmadan Myanmar'a geri dönmek istemedikleri için askıya alınmıştı.

Son olarak Myanmar'ın bu ay geri dönüşüne onay verdiği 3 bin 500 Arakanlı Müslüman'ın hiçbiri dönmek istememişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, hükümetinin mültecileri geri dönmeye zorlamayacağını ve gönüllü olduklarında geri dönebilecekleri açıklamasını yapmıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor. İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.

Kaynak: AA