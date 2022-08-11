İspanya'da yürürlüğe giren enerji tasarruf planı başkent Madrid'de bazı bölgelerinde uygulandığı bazılarında ise uygulanmadığı görüldü. Plan kapsamında saat 22.00'dan sonra kamu binalarında, mağaza ve alışveriş merkezlerinde vitrin ışıklandırılmasının kapatılması gerekiyor.

Madrid'deki Cibeles Meydanı'ndaki anıtın ve belediye binasının ışıkları açık tutulmaya devam edildi.

