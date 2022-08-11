Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya'da enerji tasarruf planı başladı
[Fotograf: AA]
İspanya'da enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi. Plan kapsamında kamu binalarında, mağaza ve alışveriş merkezlerinde vitrin ışıklandırılmasının kapatılması gerekiyor.
İspanya'da yürürlüğe giren enerji tasarruf planı başkent Madrid'de bazı bölgelerinde uygulandığı bazılarında ise uygulanmadığı görüldü. Plan kapsamında saat 22.00'dan sonra kamu binalarında, mağaza ve alışveriş merkezlerinde vitrin ışıklandırılmasının kapatılması gerekiyor.
Madrid'deki Cibeles Meydanı'ndaki anıtın ve belediye binasının ışıkları açık tutulmaya devam edildi.
Etiketler: İspanya Enerji Tasarrufu
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