Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali Cumhurbaşkanı Goita, Putin ile görüştü
Mali'deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Goita, Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Mali'nin siyasi geçiş sürecine verdiği desteği ele aldıklarını aktardı.
Goita, Rusya ile sürdürdükleri ortaklıktan duyduğu memnuniyeti de kaydetti.
Etiketler: Mali Vladimir Putin Rusya
Sıradaki Haber
Ürdün ve Katar'dan sivil havacılık kısıtlamalarını kaldırma kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz