Diktatör Franco'nun 20 Kasım olan ölüm yılı dolayısıyla bazı faşist gruplar, dün Madrid'de anma töreni düzenledi.

İspanyol hükümeti, Franco yanlısı sloganların atıldığı, faşist selamların verildiği ve diktatörlük dönemini yücelten sembol ve bayrakların kullanıldığı etkinliğe katılanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı Madrid'deki etkinliği organize edenlerin arasında İspanyol Katolik Hareketi de bulunuyor.

Ülkede ekimde yürürlüğe giren Demokratik Hafıza Yasası gereği diktatör Franco dönemi (1936-1975) "yasa dışı" ilan edilirken diktatörlük ve onu yücelten tüm eylemlere 150 bin euroya kadar para cezası öngörülüyor.

İspanya'da söz konusu yasaya kadar diktatör Franco dönemini yüceltmekle ilgili herhangi bir yasal yaptırım uygulanmazken Madrid'de düzenlenen etkinliğe katılanların tespit edilmesi halinde 150 bin euroya kadar para cezaları alabilecekleri belirtiliyor.