İspanyol arkeologların Tauste'de 20 bin metrekarelik alanda 2010'dan bu yana yürüttüğü kazı çalışmaları, bölgede önemli bir Müslüman nüfusunun yaşadığını kanıtladı.



2012-2013'te 40 olan Müslüman mezarlarının sayısı şu anda 400'ü geçti.

Araştırmaların devam etmesi halinde bu sayının 4 bin 500'ü bulabileceği belirtiliyor.

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"Yüzleri Mekke'ye bakıyordu"

İlk kazının 2010'da başlatıldığını aktaran Elpatiaz Kültür Derneği Başkanı Javier Arce, "İlk insan kalıntıları çıkarıldığında yapılan analizlerde, Müslüman oldukları anlaşıldı. Çünkü yüzleri Mekke'ye bakıyordu ve defnedilme şekilleri tamamen İslami usullere göreydi." diye konuştu.



Arce, Tauste'deki Katolik kilisesini araştırdıklarında çan kulesinin minareden çevrilme olduğunu ifade etti; "Müslüman kültürünün ve bu bölgedeki İslam varlığının, düşündüğümüzden daha önemli olduğunu görebiliriz." dedi.