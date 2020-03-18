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İspanya'da bir günde 2 bin yeni vaka
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 558'e yükseldiğini açıkladı. 1 günde 2 bine yakın yeni vaka tespit edildi.
Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.
İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede ölü sayısının 558'e yükseldiğini açıkladı. Bir günde görülen yeni vaka sayısı ise 2 bine yaklaştı.
Ülkenin Sağlık Acil Durum Merkezi Başkanı Fernando Simon, toplam vaka sayısını 13 bin 716 olarak duyurdu.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı koronavirüs İspanya avrupaSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 14:24
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