Haber Giriş: Kaynak: İHA
İspanya'da askeri kargo uçağı acil iniş yaptı
[Fotoğraf: İHA]
İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı kuş çarpması sonucu hasar aldı. Uçak acil iniş yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
İspanya Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağına kuş çarpması sonucu hasar meydana geldi.
Kargo uçağı, hasar nedeni ile başkent Madrid’e 13 km uzaklıkta bulunan Getafe’deki hava üssüne acil iniş yaptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı
Uçağın kokpit bölümünün altında büyük hasar meydana geldiği görüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Öte yandan 7 Mayıs tarihinde İspanya Hava Kuvvetlerine A-400M tipi askeri kargo uçağında yine kuş çarpması sonucu büyük hasar oluşmuştu.
Uçak, Zaragoza Hava Üssü’ne acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.
Etiketler: İspanya askeri kargo uçağı uçak kazası kokpitSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 03:37
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