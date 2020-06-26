Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 552 bini aştı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 485 bin 434 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 192 bin 478 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 874 bin 195 aktif vaka bulunuyor.

Peru'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 175 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 761'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 913 artarak 268 bin 602'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 156 bin 74 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki COVID-19 vaka sayısı 118 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 579 kişide COVID-19 tespit edildi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 460 bin 12 test yapıldı. Bu testlerden 118 bin 375'i pozitif çıktı.

COVID-19 vakalarından 59 bin 974'ü iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 292 olarak kayda geçti.

En fazla vaka ve ölüm, Western Cape bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Kolombiya'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 163 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 163 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2 bin 664'e yükseldi.

Söz konusu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm" olarak kayda geçti.

Vaka sayısının 3 bin 486 artarak 80 bin 599'a çıktığı ülkede, toplam 33 bin 349 kişi iyileşti.

Kolombiya'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

Afrika’da COVID-19 kaynaklı ölümler 9 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 10 bin 491 artarak 349 bin 257'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 193 artışla 9 bin 82'ye çıktı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 2 bin 553 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 2 bin 292, Cezayir'de 878 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika (118 bin 375), Mısır (61 bin 130) ve Nijerya (22 bin 20) şeklinde sıralandı.

Afrika’da iyileşen hasta sayısı ise 168 bini aştı.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.