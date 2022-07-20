Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya'da aşırı sıcaklar: 678 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AP]
İspanya'da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının 678 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı duyuruldu.
İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere göre, 9-18 Temmuz'da "1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.
İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 678 kişinin yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
İspanya'da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları İspanya
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