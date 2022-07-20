İsrail temasları kapsamında Ağlama Duvarı Başhahamı ile de bir araya gelen Dodik, duvarın taş blokları arasına bir not koydu.

Dodik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yahudi halkının özgürlüğü ve devleti için verdiği sonsuz mücadelenin sembolü olan bu kutsal mekanı ziyaret etmek özel bir duygu. Devlet olmadan özgürlüğün olmayacağını bize öğreten büyük bir tanıklık. Biz Sırplar da eşit derecede acı çeken bir milletiz ve bu nedenle Yahudi halkı ile yakın ve kardeşiz" ifadesine yer verdi.

Sırp lider Dodik ayrıca Ağlama Duvarı'nda ailesi ve değer verdiği insanlar için sağlık ve mutluluk dilediğini ve Sırp Cumhuriyeti entitesinin bağımsız olması için dua ettiğini belirtti.