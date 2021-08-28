İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında yüz ölçümü en büyük bölge olarak öne çıkan Castilla ve Leon'un (94 bin 226 kilometrekare) önemli kentlerinden olan Avila çevresinde 14 Ağustos'ta başlayan yangın yerel yönetim tarafından yapılan açıklamayla resmi olarak 26 Ağustos'ta söndürüldü.

İspanya'da yangınların en çok çıktığı bölge olmasına rağmen 13 gün süren bu yangın, 22 bin hektarlık tarım ve dağlık alanın kül olmasıyla 1984'den bu yana Castilla ve Leon'daki en büyük yangın olarak tarihe geçti.

"Kış için hazırlanan tüm stoklarımız yandı"

Görüntülerde, yerleşim yerlerinin kurtarılmasına rağmen kilometrelerce tarım alanının kül olduğu görüldü.

Yangından en çok etkilenen Sotalbo köyünün Belediye Başkanı Juan Manuel del Nogal Jimenez, yaptığı açıklamada, "Kış için hazırlanan tüm stoklarımız yandı. Burada kış uzun sürüyor, o yüzden zararımız çok. Felaket bölgesi ilan edilmeseydi bitmiştik." dedi.

Yangın en çok tarım alanlarını etkilerken aynı zamanda çok sayıda koyun, keçi, tavuk, dana ve ineğin de alevler arasında can verdiği, bölgedeki hayvancılığın da ciddi sorunlar yaşadığı bildirildi.

Diğer yandan yangın, siyasi tartışmalara da neden oldu.

Castilla ve Leon özerk yönetiminde muhalefette bulunan Sosyalist İşçi Partisinin bölgesel lideri Luis Tudanca, "20 bin hektardan fazla alanın nasıl yandığını, Castilla ve Leon'da 1984'ten bu yana görülen en büyük yangını görmemiz için ne olduğuna şeffaflıkla karar verilmelidir. Bir şeyler oldu. Bu dramatik yangının ardındaki nedenleri tüm şeffaflığıyla bilmek gerekiyor." diyerek, meclis araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

İspanya'da merkezi hükümet de yangında kül olan yerleri "büyük felaket bölgesi" ilan ederek, yaraların en kısa sürede sarılması ve bölgeyi normale döndürmek için yardım kararı aldı.